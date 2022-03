Londres (Royaume-Uni) (AFP). Kate, princesse de Cambridge, a accouché d'une fille

L'épouse du prince William, Kate, a accouché d'une petite fille de 3,7 kilos, quatrième dans l'ordre de succession au trône, a annoncé samedi matin le palais de Kensington, une nouvelle qui a immédiatement fait le tour du monde et provoqué une explosion de joie devant l'hôpital St Mary de Londres. "Son Altesse royale la duchesse de Cambridge a donné naissance sans complications à une fille à 08H34 (07H34 GMT). Le nouveau-né pèse 8 livres et trois onces" (3,7 kilos), a annoncé le palais, précisant que William était présent. "It's a girl!" ("c'est une fille!") se sont immédiatement exclamés les inconditionnels de la Monarchie rassemblés devant l'hôpital, tandis que les réseaux sociaux s'emballaient. L'information a été relayée à la centaine de journalistes massés devant la maternité par un crieur royal en habit moyenâgeux sang et or, coiffé d'un chapeau à plume d'autruche et muni d'une cloche. "La princesse royale et son enfant se portent bien", a ajouté le palais. La reine Elizabeth II, arrière grand-mère pour la cinquième fois, a été prévenue en son château de Windsor et elle est "ravie" indique par ailleurs le communiqué officiel.Le premier enfant du couple princier George, est né dans le même établissement le 22 juillet 2013.

