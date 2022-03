Margot, plus jeune pilote féminine des 24H Motonautiques de Rouen

Margot Lemesle a découvert l'univers des bateaux avec son père, pilote depuis 1994. "C'est l'un de ses collègues qui l'avait entraîné car il cherchait un pilote", raconte la jeune infirmière. Enfant, Margot suivait déjà son père sur les courses. "Un jour je me suis dit que c'était mon tour."

Le début d'une

carrière

En 2006, elle devient l'assistante d'un team et s'occupe de toute l'intendance sur les 24H Motonautiques. "J'ai commencé en 2013 à concourir avec le team Arion Racing." Si à 25 ans, Margot est la plus jeune femme à piloter, elle est la plus âgée de son team. "Les trois autres pilotes de l'équipe sont des hommes qui ont entre 19 et 23 ans", s'amuse la jeune femme. L'Arion racing s'entraîne depuis la mi-mars sur la base d'Amfreville-La-Mi-Voie en vue des 24H, avec la volonté de monter sur le podium. "Nous avons terminé 5e l'an dernier dans notre catégorie. On aimerait faire un podium, même si le principal c'est que le bateau arrive et que tout le monde soit en bonne forme physique."

Question organisation, chacun des quatre pilotes du team Arion Racing courra deux heures - durée maximale - avant de donner le relai à un autre pilote. "Nous préférons tabler sur deux heures pour ne pas perdre de temps." Et si tout se passe bien, l'équipe rejoindra la Pologne en juillet pour la seconde manche du championnat du monde.