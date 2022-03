Ce soir, la Normandie sur France 3

Parmi les intervenants à l'œil averti, le géologue et photographe caennais Arnaud Guérin, sollicité pour sa "lecture des paysages et de l'environnement dans lequel nous vivons".



Pas une première pour le scientifique, qui a déjà collaboré dans sa contrée islandaise de prédilection à l'émission Ushuaïa Nature aux côtés de Nicolas Hulot. Il décryptera ce mercredi soir, le 29 avril, les falaises des vaches noires, près d'Houlgate, comme le relief du Pays d'Auge.

"Pour moi qui guide des gens à l'autre bout de la planète, faire découvrir mon chez-moi, c'est une belle expérience", sourit Arnaud Guérin. Une occasion, aussi, de "montrer autrement notre Normandie et son exceptionnelle diversité". Et quelle vitrine ! Chaque émission des Racines et des ailes est suivie par trois à quatre millions de téléspectateurs.