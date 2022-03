Trabzon (Turquie) (AFP). Basket: Nanterre victorieux de l'Eurochallenge et un peu plus dans la légende

Nanterre est devenu le quatrième club français à remporter une Coupe d'Europe en s'adjugeant l'Eurochallenge messieurs de basket, grâce à sa victoire avec un final à suspense sur Trabzonspor (64-63), dimanche à Trébizonde en Turquie. Les Nanterriens ont dû patienter plusieurs minutes avant de savoir s'ils avaient gagné, le temps que les arbitres valident à la vidéo un panier de T.J. Campbell inscrit à la toute dernière seconde. Le dernier titre européen d'un club français avait été obtenu en 2002 par Nancy, en Coupe Korac, l'ancêtre de l'Eurochallenge. Le club francilien rejoint aussi au palmarès de cette C3 Limoges (1982, 1983 et 2000) et Pau-Orthez (1984). Aucun autre club hexagonal n'a gagné de Coupe d'Europe, Limoges ayant aussi remporté la Coupe des Coupes (1988) et la Coupe des clubs champions (1993). Nanterre a réussi l'exploit sur les terres mêmes de Trabzonspor, et ce en l'absence de son meilleur joueur Mykal Riley, blessé à un pied en demi-finale face à Francfort (84-79). Privée de son leader, la JSF, mentalement impeccable dans une ambiance très hostile, a vu surgir Jérémy Nzeulie, inattendu joker offensif en première période (10 points à 100% de réussite, 14 au total). C'est lui qui, qui d'un tir primé, a impulsé le premier vrai break en faveur de Nanterre (31-26, 17e). Les Franciliens, très solides défensivement, ont ensuite parfaitement géré cette fin de mi-temps (37-28, 20e). Trabzonspor a réagi dans le troisième quart-temps avec ses deux arrières américains Dwight Hardy (16 pts, 6 passes décisives) et Demarquis Bost (9 pts). Mais la JSF a aussi du talent à revendre dans ce secteur de jeu avec Jamal Shuler (10 pts, 3 rds) et Campbell (15 pts, 3 pds). Ce dernier a repoussé d'un tir primé les assauts des Turcs revenus tout près (47-50, 29e). Les Nanterriens ont repris une petite marge d'avance (56-47, 31e). Mais Trabzonspor a resserré sa défense, le pivot serbe Novica Velickovic lui permettant d'égaliser (56-56, 36e). Les dernières minutes ont été étouffantes. Comme en demi-finale, Kyle Weems a pensé jouer les sauveurs, avec deux tirs primés capitaux. Mais Hardy a redonné un point d'avance à Trabzonspor à 13 secondes de la fin. Le dernier ballon est revenu à T.J. Campbell, qui a raté son "jump shoot". Mais le vaillant Jo-Passave Ducteil, l'un des anciens de la JSF, a arraché le rebond, pour glisser à Campbell le ballon de la victoire, au bout d'un suspense intenable.

