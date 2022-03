Berlin (AFP). Allemagne: 25e titre pour le Bayern Munich

Le Bayern Munich a décroché son 25e titre de champion d'Allemagne, le troisième de rang et le deuxième sous la houlette de Pep Guardiola, au terme de la 30e journée dimanche. Vainqueur samedi du Hertha Berlin (1-0), le Bayern a profité de la défaite (1-0) de Wolfsburg dimanche à Mönchengladbach pour compter une avance insurmontable de 15 points à quatre journées de la fin du championnat. Le +Rekormeister+ poursuivra sa quête de triplé par la demi-finale de la Coupe d'Allemagne mardi contre Dortmund. L'équipe de Guardiola affrontera ensuite Barcelone en demi-finales de la Ligue des champions (aller le 6 mai, retour le 12 mai). Le Bayern a pris la première place lors de la 5e journée pour ne plus la lâcher, totalisant 24 victoires pour quatre nuls et deux défaites seulement, concédées lors de la phase retour à Wolfsburg (4-1) puis contre Mönchengladbach (3-0). Le groupe de Guardiola possède la meilleure attaque du championnat, avec 77 buts, et la meilleure défense, avec seulement 13 buts encaissés. Le Néerlandais Arjen Robben, qui prépare son retour de blessure, est toujours le meilleur canonnier des Bavarois avec 17 réalisations. Les dix derniers champions d'Allemagne, après le 25e titre du Bayern Munich assuré dès la 30e journée de l'exercice 2014-15 : 2015: Bayern Munich 2014: Bayern Munich 2013: Bayern Munich 2012: Borussia Dortmund 2011: Borussia Dortmund 2010: Bayern Munich 2009: Wolfsburg 2008: Bayern Munich 2007: Stuttgart 2006: Bayern Munich

