New York (AFP). Wall Street en hausse bat de nouveaux records en clôture

Wall Street a fini la séance et la semaine en battant de nouveaux records, soutenue par les bons résultats de géants de la cote: le Dow Jones a gagné 0,12% et le Nasdaq, restant sur la lancée qui lui avait fait battre la veille un record vieux de 15 ans, 0,71%. Selon des résultats provisoires à la clôture, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average a gagné 22,29 points à 18.080,98 points, et le Nasdaq, à dominante technologique, 36,02 points à 5.092,08 points, deuxième record absolu en deux jours.

