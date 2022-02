Jardin des plantes : des saisons très fleuries

C'est une grande première au Jardin des Plantes. Le lieu du patrimoine naturel rouennais lance sa saison culturelle, qui s'étale de mai à août. C'est au cours d'une conférence de presse printanière, sous un soleil éclatant et dans une ambiance conviviale que le programme a été présenté.

Les deux adjointes en charge du projet ont rappelé l'importance du haut lieu rouennais. "Cette première saison culturelle permet de valoriser ce lieu patrimonial, qui est un véritable poumon vert", a exprimé Françoise Lesconnec, adjointe au maire de Rouen chargée de l'environnement. Christine Argelès, première adjointe chargée de la culture a quant à elle rappelé qu'il s'agit d'une démarche qui s'intègre dans la politique culturelle. "L'idée est d'accompagner les porteurs de projet."

Tout un programme

La saison débutera avec l'exposition Orchid'en Seine, organisée par l'association Orchidée 76 dans l'orangerie du Jardin des Plantes du 1er au 3 mai. Des orchidées botaniques de tous horizons seront présentées au public. Entrée 3€. Plus de renseignements sur http://orchidee76.jimdo.com. Quelques jours plus tard, le samedi 9 et dimanche 10 mai seront organisés deux jours d'ateliers de danse en plein air. Parcours dansé, c'est le nom de l'atelier, sera ensuite représenté le dimanche 28 juin. Inscription sur crdansehautenormandie@orange.fr. Le festival Graines de Jardin reprendra ses quartiers au cœur du jardin samedi 23 et dimanche 24 mai. Stands de pépiniéristes, vide-jardin, marché bio et de nombreuses animations vous y attendent. Accès libre de 10h à 19h. Puis, de juin à novembre, la Ligue de Protection des Oiseaux propose les Ateliers de la LPO, où animations et sensibilisation à la biodiversité sont au programme. Participation libre sur inscription rouen.fr/jardindesplantes. Enfin, le festival Vibrations verra le jour entre le 24 et le 30 août avec des concerts organisés chaque soir à 21h dans l'orangerie. Entrée payante, réservation sur festivalvibrations.jimdo.com.