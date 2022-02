Paris (AFP). Cannes 2015: Audiard, Van Sant, Moretti et Maïwenn en compétition 

L'Américain Gus Van Sant, le Chinois Jia Zhangke, les Français Jacques Audiard et Maïwenn ainsi que l'Italien Nanni Moretti figurent parmi les réalisateurs sélectionnés pour la compétition officielle du festival de Cannes 2015, ont annoncé mercredi les organisateurs. La France, avec quatre films et l'Italie avec trois films sont particulièrement bien représentées. A l'inverse l'Amérique Latine est absente de la compétition, dans cette sélection qui contient pour l'instant 17 films (16 annoncés au départ par les organisateurs), mais qui doit néanmoins être complétée pour aller jusqu'à 20 titres, a précisé le Festival. Jacques Audiard avec "Dheepan", Stéphane Brizé avec "La loi du marché", Valérie Donzelli avec "Marguerite et Julien" et Maïwenn avec "Mon roi" seront les quatre Français en compétition. L'Amérique du Nord aura trois films: "Carol" de Todd Haynes et "The Sea of trees" de Gus Van Sant pour les Etats-Unis, et "Sicario" du Canadien Denis Villeneuve. L'Asie en aura trois également: le Chinois Jia Zhangke sera de retour sur la Croisette avec "Mountains may depart", tout comme le Japonais Hirokazu Kore-Eda avec "Our little sister". Le Taïwanais Hou Hsiao-hsien présentera, lui, "The Assassin". Parmi les stars, Vincent Cassel, Vincent Lindon, Léa Seydoux ou Marion Cotillard pour les Français, mais également Cate Blanchett, Matthew McConaughey, Naomi Watts, Benicio del Toro, Harvey Keitel, Salma Hayek, Colin Farrell, Rachel Weisz ou Michael Fassbender fouleront le tapis rouge. Le prochain film de Woody Allen, le nouveau film d'animation des studios Pixar/Disney et la première réalisation de l'actrice Natalie Portman seront projetés hors compétition. Pour Woody Allen, "c'est un petit retour en sélection officielle, puisqu?il n'est pas venu depuis trois ou quatre films", s'est réjoui le délégué général du Festival, Thierry Frémaux, tout en regrettant de ne pas avoir "réussi à le convaincre de revenir en compétition". Dans "Un Homme irrationnel" ("Irrational Man"), Joaquin Phoenix campe un professeur de philosophie qui entame une périlleuse liaison avec l'une de ses étudiantes, incarnée par Emma Stone (déjà au générique du précédent film de Woody Allen, "Magic in the moonlight"). Le réalisateur new-yorkais est un habitué du festival: plusieurs de ses films, dont "Midnight in Paris" en 2011, ont déjà eu les honneurs de la sélection cannoise. Les organisateurs avaient déjà annoncé que "Mad Max: Fury Road", quatrième opus de la saga futuriste réalisé 30 ans après le troisième de la série originale popularisé par Mel Gibson, serait également projeté hors compétition. Ce sera également le cas du prochain film d'animation des studios Pixar/Disney, "Vice versa", réalisé par Pete Docter et Ronaldo Del Carmen et qui sortira le 17 juin sur les grands écrans en France. Un précédent film du célèbre studio d'animation, "Là-haut", avait ouvert le festival en 2009. Le festival accueillera aussi cette année le premier film de l'actrice israélo-américaine Natalie Portman, qui adapte "Une histoire d'amour et de ténèbres", un best-seller de l'écrivain israélien Amos Oz. Ce film, a promis Thierry Frémaux, "comme souvent, prouve que les comédiens, quand ils passent derrière la caméra, ne le font pas pour rien". Traduit de l'hébreu dans 28 langues, l'oeuvre raconte l'histoire de la famille d'Amos Oz, dont le suicide de sa mère quand il avait douze ans. Agée de 32 ans, Natalie Portman interprète le rôle de la mère. Parmi les autres films hors compétition retenus pour cette 68e édition figurent "Asphalte", de Samuel Benchetrit, "Oka", de Souleymane Cissé et "Amnesia", de Barbet Schroeder.

