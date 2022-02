Paris (AFP). Radio France: matinales normales sur les ondes nationales, selon Gallet

Les matinales, perturbées par 28 jours de grève, ont été assurées normalement mercredi matin sur France Inter, France Info et France Culture, a indiqué à l'AFP le PDG de Radio France, Mathieu Gallet. "Sur France Culture, France Info, France Inter, les matinales ont été complètes. Après, ça peut être un peu dégradé dans le reste de la matinée", a-t-il dit, alors qu'une nouvelle AG doit se tenir à 10H00 à la Maison ronde. Mardi, la grève a été reconduite pour 24 heures, mais pour la première fois seule la CGT a appelé à poursuivre le mouvement, les quatre autres membres de l'intersyndicale (CFDT, FO, SUD et Unsa) réclamant sa levée. Menée contre les restrictions budgétaires, la mutualisation des programmes de France Bleu et pour la sauvegarde de l'emploi, la grève se poursuit depuis le 19 mars.

