Malherbe > Sébastien Bannier : "la réserve a retrouvé efficacité et confiance"

Que s’est-il passé pour que votre équipe se mette à gagner, alors qu’elle enchaînait les contre-performances en 2010 ?

On a fait une bonne première partie de saison en matière de qualité de jeu, mais pas au niveau des résultats. On a gagné en confiance et en efficacité devant le but. Les nuls se transforment en victoire. Il faut profiter de cette dynamique pour engranger des points.

Quel est l’objectif pour la fin de saison ?

Rester parmi les 14 réserves pro en CFA, donc le maintien. Après, on peut espérer jouer les demi-finales des meilleures réserves, si on reste meilleure réserve de notre groupe. Il y aura donc un titre de meilleure réserve de France derrière.

Quel est le rôle d’une réserve ?

Assurer une continuité entre les différents niveaux. J’ai par exemple fait appel à 35 joueurs depuis le début de saison. Et puis le but, c’est de regarder vers le haut. Chaque joueur doit se préparer pour jouer un jour en Ligue 1 et s’y démarquer, comme l’a fait Thibaut Moulin à Bordeaux en signant une passe décisive.