Paris (France) (AFP). Radio France: le médiateur estime terminée la première étape de sa mission

Le médiateur chargé de dénouer la crise sociale à Radio France a déclaré dimanche soir à l'AFP que "la première étape de (sa) mission, celle qui consistait à la reprise d'un dialogue social, est terminée" après avoir remis des propositions à la direction et aux syndicats. "J'ai remis mon texte à la direction, sans attendre sa réponse, et aux organisations syndicales, sans attendre leur réponse", a indiqué Dominique-Jean Chertier, avant de quitter Radio France, précisant qu'il allait rendre compte à la ministre de la Culture Fleur Pellerin. Le médiateur discutait depuis vendredi avec la direction et les syndicats pour trouver une issue au conflit qui se poursuit depuis 25 jours.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire