Paris (AFP). Après TV5, Paris craint d'autres attaques les médias, appelés à la vigilance

Le gouvernement a appelé les médias à la "vigilance" jeudi après la cyberattaque jihadiste qui a bloqué pendant plusieurs heures la chaîne internationale francophone TV5 Monde, soulignant que des attaques similaires pouvaient se reproduire. La totalité des programmes n'a pu être rétablie que jeudi à 18H00, même si vendredi à 04h00, le site internet restait inaccessible, affichant un message d'erreur. Pour les aider à se protéger, les ministres de la Culture, Fleur Pellerin, et de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, ont réuni jeudi en urgence les patrons de l'audiovisuel, les engageant à "rehausser leur niveau de précaution". Mercredi vers 22H00, des pirates se revendiquant de l'organisation de l'Etat islamique (EI) ont pris le contrôle des comptes Facebook et Twitter et du site de TV5, en y affichant des messages de propagande jihadiste, puis bloqué tout son système informatique, réduisant la chaîne à un écran noir. Cette attaque est "sans précédent dans l'histoire de la télévision", a déclaré le directeur général de la chaîne Yves Bigot. Le but des pirates était peut-être de "prendre (les) antennes en otages" et de "diffuser leur message aussi sur les antennes et pas seulement sur les réseaux sociaux et nos sites", s'est-il interrogé, tout en restant très prudent. "On ne peut pas exclure que des attaques similaires puissent à nouveau se produire, qu'elles soient d'ores et déjà planifiées", a averti Fleur Pellerin. Une enquête a été ouverte, sous la direction du parquet de Paris. Lors de la réunion, qui rassemblait une vingtaine de responsables des médias, dont Le Monde, France Médias Monde, France Télévisions, BFMTV et l'AFP, Fleur Pellerin a proposé l'aide de l'Etat pour la mise en place des mesures préventives ou correctrices. Le gouvernement "privilégie" la piste terroriste pour l'attaque contre TV5 Monde, a indiqué de son côté Bernard Cazeneuve, tout en refusant de se prononcer sur les auteurs. Il a souligné "l'importance de la menace qui pèse sur la France", des attentats aux cyberattaques. De nombreux sites de médias français ont déjà été victimes de cyberattaques jihadistes depuis les attentats contre Charlie Hebdo et un magasin casher en janvier. TV5 Monde, captée par 250 millions de foyers dans le monde et très regardée en Afrique, incarne la culture et l'information en langue française à l'international. "En s'attaquant à TV5 Monde, le ou les auteurs de cette attaque savai(en)t que leur geste aurait un impact considérable", estime TV5. "C'est une action coordonnée et préméditée, on ne peut pas faire tomber ces canaux simultanément sans être très bien préparé", a estimé pour sa part Gérôme Billois, expert en cybersécurité chez Solucom. - 'La liberté d'expression visée' - Le gouvernement a exprimé dès jeudi matin son soutien à la chaîne. Le Premier ministre Manuel Valls a estimé sur Twitter que c'était une "atteinte inacceptable à la liberté d'information et d'expression". Bernard Cazeneuve, Fleur Pellerin et Laurent Fabius (Affaires étrangères) se sont immédiatement rendus au siège de TV5 à Paris. "A travers cette attaque, c'est la liberté d'expression, c'est la culture qui sont visées", a estimé Fleur Pellerin. "La problématique pour les médias est qu'aujourd'hui, ils ne perçoivent pas la sécurité informatique et physique comme une priorité et n'ont pas forcément réalisé les investissements ad hoc", souligne David Grout d'Intel Security, spécialisée dans la sécurité informatique. TV5 Monde avait pourtant "le fameux pare-feu dont tout le monde nous certifiait qu'il était à la hauteur", a noté Yves Bigot. Lors de l'attaque de mercredi, les pirates ont affiché sur le compte Facebook de la chaîne des documents présentés comme des pièces d'identité et des CV de proches de militaires français impliqués dans les opérations contre l'EI. Le ministère de la Défense a entrepris de vérifier leur authenticité.

