Vos pronostics hippiques gratuits, pour ce dimanche 10 septembre à Chantilly

Ce dimanche 10 septembre 2017, le prix Qatar racing and equestrian club-grand handicap des Hauts de France se court sur l'hippodrome de Chantilly, dans la 4ème course, 17 partants sur 1900 mètres.

Apollinaire vous propose de jouer :

Le 12 Star Sun

Le 4 Time Shanakill

Le 10 Skaters Waltz

Le 5 Astral Merit

Le 14 Donuts Reyor

Le 6 Veakalto

Le 15 Isacc

Et le 7 Nice To See You

Départ à 15h30.

Hier Apollinaire a trouvé le tiercé dans le désordre en 4 chevaux et le quarté dans le désordre en 4 chevaux.