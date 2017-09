Football (5e journée, Ligue 1) : Caen bat Dijon et déboule à la 5e place de L1 ! 

Au terme d'une partie qui n'aura trouvé son issue qu'à l'orée de ses dix dernières minutes ce samedi soir 9 septembre 2017, les Malherbistes ont signé un 3e succès de rang qui les propulsent dans le haut du tableau de L1 (2-1).

Le match.

Idéalement lancés par un but de Ivan Santini sur penalty -d'une Panenka- dès la 3e minute de jeu, les Malherbistes ne sont pas parvenus à confirmer leur départ en trombe et à prendre le large face à de sérieux Dijonnais, des Bourguignons qui sont revenus à la parité avant la pause, grâce à une frappe gagnante magistrale de Marié (37e). Ce score de 1-1 à la pause ne souffrait d'ailleurs d'aucune contestation.

Rouge et "CSC" dans la même minute

Le second acte a vu les Normands revenir encore avec de belles intentions, mais ni Santini, ni Rodelin ne sont parvenus à trouver la faille. Il a fallu attendre la 78e minute qui a fait basculer cette rencontre. Le Caennais M'Bengue se fait exclure pour un vilain (bien qu'involontaire) geste sur Chafik. Sur la reprise de jeu, le ballon revient dans les pieds caennais et Kouakou, d'un centre surpuissant, oblige Yambere à tromper son propre gardien (81e). Un second but suffisant au bonheur des caennais qui signent une 3e victoire de rangs et se placent en 5e position de Ligue 1 !

Les buts.

3e : Centre de Bessat, Yambere accroche Santini. Penalty accordé par M. Leonard et Santini transforme d'une Panenka.

Caen : 1- Dijon : 0

37e : Sur une remise en retrait, Marié décoche une frappe flottante parfaite qui se loge dans le coin droit du but de Vercoutre.

Caen : 1- Dijon : 1

81e : Parfaitement trouvé sur le côté droit, Kouakou travaille et déborde son défenseur avant de centrer très fort devant le but de Reynet. Pressé par Santini, Yambere envoie le ballon dans son propre but.

Caen : 2- Dijon : 1

Fiche technique :

Mi-temps : 1-1, Arbitre : M. Leonard

Avertissements : Caen : Bessat (65e), Dijon : Yambere (3e), Djilobodji (67e)

Exclusion : M'Bengue (78e)

CAEN : Vercoutre, Guilbert, Djiku, Da Silva, M'Bengue, Féret (cap), Aït Bennasser, Bessat (Peeters 68e), Repas (Kouakou 62e), Rodelin, Santini, entr : Patrice Garande

DIJON : Reynet (cap), Djilobodji, Hadadi, Yambere, Chafik, Sliti, Marié (Samaritano 86e), Said (Balmont 73e), Amalfitano, Jeannot (Bahamboula 86e), Tavares, entr : Olivier Dall'Oglio

Buts : Caen : Santini (3e sp), Yamberé (CSC; 81e), Dijon : Marié (37e)

