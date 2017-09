Triathlon de Caen. Un "tri" qui s'annonce festif !

Ce dimanche 10 septembre 2017, le Caen Triathlon organise son 4e triathlon contre-la-montre à la Prairie de Caen (Calvados).

Très à la mode depuis les années 2010, le triathlon regroupe trois disciplines : la natation, le vélo et la course à pied. Le Caen Triathlon organisera son 4e triathlon contre-la-montre ce dimanche 10 septembre 2017 à la Prairie de Caen (Calvados). "Cela fait 4 ans que ce format se pérennise. Avant, c'était en individuel", explique Mickaël Richomme, organisateur et entraîneur au club. En famille, entre amis, ou en club, plus de 400 participants sont attendus ce week-end, avec le choix d'un panel de trois épreuves : un triathlon XS "découverte", un triathlon S, et "run and bike" pour les enfants.

Entre découverte et compétition

"On a la particularité d'accueillir énormément de non-licenciés. Sur le découverte et le contre-la-montre on a plus de la moitié des gens qui ne sont pas licenciés. Cela permet de faire découvrir la pratique à un large public, c'est un atout pour le club", précise Mickaël Richomme. Hormis la découverte, la compétition y trouve aussi sa place "Ce sera un joyeux mélange entre les gens qui vont découvrir et les experts régionaux qui viennent chercher une qualification pour la finale de Coupe de France qui aura lieu fin septembre".

Conseils pour les novices

Triple effort, la discipline requiert une bonne aptitude physique "La natation inquiète beaucoup de débutants. Quelqu'un qui a une condition physique et qui s'entraîne n'aura pas de soucis mais c'est l'enchaînement des trois épreuves qui peut être compliqué", conclut l'organisateur.



Le programme :

9h30 : Triathlon XS "découverte" : 300m natation, 10km vélo, 2,5km course à pied

11h30 et 12h15 : "Run and Bike" : 2,5 km ou 4 km (selon l'âge des enfants)

14h : Triathlon S "contre-la-montre" : 750 natation, 20km vélo, 5km course à pied.

