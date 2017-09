Ils sont venus en voilier aux Grandes Voiles du Havre 2017

Soixante jeunes de l'agglomération havraise ont embarqué le 24 août 2017 des Pays-Bas sur deux voiliers pour rejoindre Le Havre (Seine-Maritime) et ses Grandes Voiles. Rencontre au Havre avec deux d'entre eux.

Soixante jeunes de l'agglomération du Have ont voyagé sur deux grands voiliers, le Morgenster et le Royal Helena, entre Den Helder (Pays-Bas) et Le Havre (Seine-Maritime). C'était du 24 au 30 août 2017. Ces jeunes participent maintenant aux Grandes Voiles, ils sont dans le bassin Vatine tout ce week-end, jusqu'au 3 septembre 2017.

• A lire aussi : Un voyage au coeur de grands voiliers pour des jeunes du Havre



Nous avons retrouvé Loréne (23 ans) et Claudion (18 ans), tous les deux originaires de Harfleur. Ils ont voyagé à bord du Morgenster. Une expérience inoubliable, une aventure humaine. Sur les quais du Havre, ils ont encore les yeux qui pétillent. Écoutez le reportage de Tendance Ouest :

A LIRE AUSSI.

Le Dar Mlodziey, voilier polonais, au Havre

IMPro Transmanche 2017 : en situation de handicap, ils traversent la Manche en voilier