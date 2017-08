Football (Ligue 1, 3e journée) : À Lille, Caen fait encore tomber Bielsa ! 

Ce dimanche 20 août 2017, le SM Caen a signé une des sensations de cette 3e journée de Ligue 1 en allant s'imposer au Grand Stade de Lille face au LOSC de Marcelo Bielsa.

Le match :

Un système de jeu novateur en 4-4-2, un but inscrit d'entrée de jeu puis un récital à base de solidité défensive, d'envie collective et de maîtrise d'une stratégie de contre-attaque qui avait fait des merveilles en 2015, le Stade Malherbe de Caen s'est métamorphosé au Grand Stade de Lille pour aller chercher une victoire totalement méritée, synonyme de premiers points de la saison pour les hommes de Patrice Garande. Un but d'entrée de jeu de Damien Da Silva sur corner (6e), puis un break décisif de Ivan Santini à l'orée des vingt dernières minutes (69e) ont récompensé une partie pleine des Normands. L'histoire retiendra que Caen ne s'était plus imposé à Lille depuis 26 ans et que Marcelo Bielsa a chuté pour la 3e fois en quatre confrontations face au SMC.

Les buts :

6e : Corner de Bazile, reprise de la tête de DaSilva qui bat Koffi à la faveur d'un ballon dévié.

Lille : 0- Caen : 1

69e : Énième récupération haute des caennais. Guilbert centre au second poteau vers Rodelin dont la remise de la tête trouve Santini qui n'a plus qu'à pousser le cuir au fond des filets.

Lille : 0- Caen : 2

L'homme du match : Damien Da Silva (Caen)

Avec son compère Djiku en défense centrale, Damien Da Silva a été le taulier du bloc normand à Lille. Buteur d'entrée de match, " DDS " a rayonné ensuite, ne laissant rien filtrer des attaques nordistes.

Fiche technique :

Mi-temps : 0-1, Arbitre : M. Abhed

Avertissements : Lille : Pepe (64e), Caen : DaSilva (37e), Guilbert (79e)

LILLE : Koffi, Alonso, Ie, Ballo (Ponce 70e), Amadou (cap), Araujo (De Préville 46e), Maia (Faraj 59e), Bissouma, El Ghazi, Benzia, Pepe, entr : Marcelo Bielsa

CAEN : Vercoutre, Guilbert, DaSilva, Djiku, M'Bengue, Ait-Benasser, Féret (cap), Bessat (Avounou 35e), Rodelin (Delaplace 80e), Bazile (Kouakou 24e), Santini, entr : Patrice Garande

Buts : Caen : Da Silva (6e), Santini (69e)

