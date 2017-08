Tourisme : difficile mois de juillet en Normandie

Le 03 août 2017 à 10:03 Par : Gilles Anthoine

À mi-saison, cet été 2017 s'annonce mitigé pour le tourisme en Normandie. Après des mois d'avril, mai et juin plutôt favorable, juillet a été plus difficile, notamment à partir du 15 et l'arrivé du mauvais temps. Reportage à Fécamp (Seine-Maritime).