A Caen, un pôle santé pour redynamiser la Folie-Couvrechef

Dans le quartier de la Folie Couvrechef à Caen (Calvados), la première pierre d'un pôle santé a été posée mercredi 24 mai 2017. Il doit voir le jour à l'été 2018 et ainsi redynamiser le quartier.

Au sein de la Folie-Couvrechef, quartier au Nord de Caen (Calvados), un pôle santé est en construction. Le projet est mené par La Caennaise, société de développement immobilier. La première pierre a été posée mercredi 24 mai 2017. Quatre professionnels de santé : un médecin généraliste, un orthophoniste, un pédicure et un kinésithérapeute vont s'installer dans le bâtiment de 480m2. Seize logements sociaux vont s'y ajouter.

Apporter de la réactivité

Le pôle santé est attendu pour l'été 2018. Une attente partagée par les habitants et les commerçants du quartier. Elisabeth Datchy, présidente des commerçants du quartier de la Folie-Couvrechef, sera une utilisatrice de ce pôle puisque son médecin généraliste va s'y installer mais outre l'aspect pratique du rassemblement, elle espère que cet établissement et les logements amèneront une nouvelle dynamique. "C'est un nouveau pôle donc ça ne peut-être que bénéfique. Ça peut faire venir des personnes qui ne connaissent pas du tout la Folie-Couvrechef et ça peut nous enrichir au niveau de nos commerces et nous apporter plein de bonnes choses et de la réactivité".

