Week-end art et nature en Seine-Maritime

Le 12 mai 2017 à 16:05 Par : Gilles Anthoine

Samedi 13 mai et dimanche 14 mai 2014, Saint-Romain-de-Colbosc (Seine-Maritime) accueille Gromesnil dans tous ses états. La manifestation rassemble deux événements : le Salon arts et jardins et L'objet du Délire. Des artistes créeront leurs oeuvres en direct sous les yeux du public.