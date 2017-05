L'Agenda en Normandie : mardi 9 mai

Retrouvez, du lundi au vendredi, vos idées de sorties en Normandie :

MANCHE

L'association Channel Arts Cotentin vous invite à un concert exceptionnel ce samedi 13 mai 2017 à 20h30 à l'espace vert d'Omonville la Rogue. Pas moins de 50 musiciens et 80 choristes vous interpréteront un programme éclectique avec, entre autres, du Gainsbourg, Louis Chedid, Alain Bashung, Maxime Leforestier, Julien Clerc, William Sheller, Pierre Leclerc… et surtout un medley des plus célèbres morceaux de Pink Floyd sans oublier la section cinéma du Lycée Millet qui immortalisera cet événement! Un feu de st Jean clôturera cette belle soirée dans une ambiance festive.

Le photographe cherbourgeois Francois Dourlen que l'on ne présente plus est en train d'exposer ses dernières créations au KRAKEN à Cherbourg-En-Cotentin jusqu'au 1er juin 2017. Toutes ses photos sont en vente au prix unique de 20€. L'argent récolté sera entièrement reversé à l'association itinérance Cherbourg-En-Cotentin qui vient en aide aux réfugiés.

CALVADOS

Ce samedi 13 mai 2017 c'est la nuit des Cathédrales en France. Les cathédrales participantes laissent leurs portes ouvertes jusqu'à minuit et proposent un programme culturel et spirituel varié avec concerts, expositions, conférences, spectacles, visites guidées, méditations, prières et temps de silence… rendez-vous par exemple à celle de Bayeux.

Depuis 13 ans, Chorège propose le festival chorégraphique "Danse de tous les Sens" mêlant professionnels et amateurs qui viennent y découvrir la danse sous toutes ses formes. Si le forum est le point d'ancrage, toute la ville est aussi investie du 8 au 13 mai 2017. Une grande rencontre clôturera le festival. Plus d'infos sur dansedetouslessens.com.

ORNE

Dans le cadre de ses Nuits Electro, La Luciole à Alençon vous invite à un concert de du DJ Niçois Mome, de la nouvelle sensation electro Feynman et du duo Viper Squad ce samedi 13 mai 2017 à partir de 22h. Retrouvez toutes les infos sur ces artistes et la billetterie sur laluciole.org.

Revivez l'histoire vraie de Percival Harrison Fawcett, un des plus grands explorateurs du XXe siècle. Rendez-vous ce jeudi 11 mai à partir de 20h45 au Pavillon d'accueil de la Roche d'Oëtre pour la projection du film the Lost City of Z. Comptez entre 4,40 et 5,40 euros l'entrée.