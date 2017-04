Exposition-vente Playmobil à Bréhal

Du samedi 29 avril au lundi 1er mai, l'association Playmo-créa organise une grande exposition de Playmobil à la Halle de Bréhal.

Durant 3 jours, du samedi 29 avril au lundi 1er mai, découvrez des dioramas de Playmobil, ces scènes géantes. Par exemple, vivez une mise en scène d'un vaisseau extra-terrestre échoué sur une base polaire. Une soixantaine de m2 sera consacrée à toutes ces reconstitutions, et il y aura aussi 2 points de vente. Vous pourrez par exemple trouver des boites inédites en France ou des éditions épuisées.

Rendez-vous samedi 29 et dimanche 30 avril de 10h à 18h et lundi 1er mai de 10h à 17h. L'entrée est à 1€ pour les plus de 6 ans et gratuite pour les plus jeunes. Plus d'infos sur play-mome.fr

Ecoutez Bruno Lacroix, président de l'association organisatrice Playmo-créa, nous présenter cet événement: