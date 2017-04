Rugby : les Lions de Rouen attaquent les play-off pied au plancher

Dimanche 23 avril 2017, le Stade Rouennais (Seine-Maritime) se déplaçait à Saint-Jean-de-Luz pour le match aller des 8e de finale de la phase finale du championnat de Fédérale 1.

En ouverture des play-off de Fédérale 1, les Lions de Rouen ont fait honneur à leur première place acquise lors de la phase régulière. Ce dimanche 23 avril 2017, le Stade Rouennais s'est facilement imposé en huitième de finale aller sur la pelouse de Saint-Jean-de-Luz.

Les Lions au dessus

Pourtant, le match n'avait pas commencé de la meilleure des façons pour les Normands, avec l'ouverture du score par les Sudistes sur une pénalité dès la 7e minute. Mais les Rouennais se sont vite repris en main pour inscrire un premier essai et passer devant grâce à Gabin Villiere, incontournable dans cette fin de saison.

Ensuite, l'attaque rouennaise a continué sur sa lancée des matches précédents et fait parler ses qualités offensives en inscrivant quatre autres essais avant la mi-temps. A la pause, les Rouennais avaient déjà plié le match en menant 41 à 6.

Dans la seconde partie de match, les Lions n'ont plus eu qu'à attendre et à gérer ce bon résultat. Mais, le naturel revenant toujours au galop, les Lions n'ont pu s'empêcher de marquer un sixième et dernier essai. Au final, les Normands remportent ce match aller 52 à 20 à l'extérieur en attendant le match retour, au stade Mermoz, le dimanche 30 avril 2017.

En cas de qualification, ils rencontreraient le vainqueur du match Castanet-Nîmes, qui a tourné à l'avantage des Gardois à l'aller (26-13).

