En campagne pour François Fillon, François Baroin fait salle comble à Rouen

Ce mardi 18 avril 2017, François Baroin était à Rouen (Seine-Maritime) pour faire campagne pour son collègue François Fillon, le candidat des Républicains à la présidentielle.

"On va tout casser !" À seulement quelques jours de la présidentielle, Syméon y croit dur comme fer. Comme bon nombre de Rouennais (Seine-Maritime), il a garni les travées de la salle Vue sur Seine pour la venue de François Baroin ce mardi 18 avril 2017.

Déjouer les sondages

Comme Syméon, Thomas et Valentin sont venus pour soutenir François Fillon, le candidat des Républicains à la présidentielle. Et ils en sont convaincus, le fait de voir la salle remplie est un signe rassurant. "On a déjà eu une surprise avec les sondages de la primaire, alors ça peut encore arriver", avance Valentin. "De toute façon on est dans le money-time, il faut que ça aille jusqu'au bout", confirme Thomas.

Sur les marchés, les trois amis militants sont certains d'avoir senti un vent favorable à leur candidat. "Les gens étaient agressifs au moment de la révélation des affaires, mais ce n'est plus le cas", poursuit Thomas. Réunis devant François Baroin, que certains voient comme un potentiel Premier ministre de François Fillon, les militants saluent "un homme qui a du charisme et dont les idées sont claires" et qui serait un candidat idéal pour prendre la relève en 2022.

A LIRE AUSSI.

Fillon poursuit sa campagne malgré de nouvelles révélations

Fillon repart en campagne avant un rassemblement dimanche à Paris

Soupçons d'emplois fictifs: Fillon se prépare à s'expliquer

Macron tente de déminer après ses propos controversés

Rassemblement du Trocadéro: baroud d'honneur ou bras de fer de Fillon?