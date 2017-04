Calvados : le voleur possède un sac blindé sans le savoir

Lundi 23 janvier 2017, à 17h, dans le magasin Le Printemps en centre ville de Caen (Calvados), un homme est interpellé par les agents de sécurité avec dans son sac un parfum d'une valeur de 95 euros qu'il n'a pas payé. Ce qui l'a amené à comparaître devant le tribunal de grande instance de Caen le mercredi 12 avril 2017.

Un géorgien âgé de 36 ans a été jugé pour vol le mercredi 12 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Caen.

"On doit surement vous remettre des sacs à votre arrivée en France"

Le parfum était dissimulé dans un sac blindé (tapissé d'un revêtement en aluminium afin de ne pas déclencher les alarmes). L'homme reconnait ne pas avoir payé, ce qui est difficilement contestable, mais affirme qu'il ignorait à quoi servait ce sac. La question est : pourquoi dans ce cas y avoir caché le parfum ?

La présidente s'étonne que toutes les personnes interpellées avec un sac blindé semblent en méconnaître l'effet magique. " Beaucoup de vos compatriotes en possèdent, on doit systématiquement vous en remettre à votre arrivée en France, ce n'est pas possible autrement, car à moi on ne m'en a jamais proposé..."

Un mois de prison ferme requis

Le prévenu dit avoir fait des études de droit dans son pays et être en demande d'asile avec très peu pour vivre. Le procureur rappelle qu'il y a peu de temps il a été condamné à une amende pour les mêmes faits. "Cette fois-ci, il dit avoir agi dans un état alcoolisé ce qui n'a pas été constaté. On peut vraiment douter des dires de cet homme." Un mois ferme est requis.

Au final il écope d'un mois de prison avec sursis.

A LIRE AUSSI.

Calvados : jugé pour un vol de parfums, un trentenaire relaxé

En appel, le couple aux 271 oeuvres de Picasso évoquent un don

En appel, le couple aux 271 oeuvres de Picasso évoquent un don

L'armée recrute, ils désertent

Deux ans de prison requis contre le couple aux 271 oeuvres de Picasso