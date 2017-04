A Caen, 82 spectacles cet été pour la 3eme édition d'Eclat(s) de rue

Le festival Eclat(s) de rue revient à Caen (Calvados) pour une 3e édition du 8 juillet au 2 septembre 2017. 82 spectacles gratuits seront proposés aux Caennais tout l'été.

Les Caennais ne s'ennuieront pas cet été ! La 3e édition du festival Éclat(s) de rue aura lieu du 8 juillet au 2 septembre 2017. La Ville de Caen (Calvados) a prévu pas moins de 82 spectacles gratuits dans le centre-ville. 48 compagnies dont 15 normandes et 300 artistes se produiront sur les 22 sites de représentation.

Des temps forts en famille

Deux temps forts "famille" sont prévus. Le premier aura lieu le samedi 8 juillet, pour les spectacles d'ouverture au Château de Caen. Le second, le vendredi 11 août, au parc de la Fossette. Cette 3e édition s'achèvera le vendredi 1er et samedi 2 septembre avec 24 spectacles et 34 représentations et un spectacle final intitulé "Fous de bassin", proposé par la compagnie Ilotopie.



En 2016, 38 500 spectateurs s'étaient rendus à la deuxième édition.