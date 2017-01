Je Suis Normand, votre nouveau journal 100% gratuit et régional

Un nouveau journal fait son apparition en Normandie. Son nom : "Je Suis Normand". Son leitmotiv : des portraits de ceux qui font bouger la Normandie. Il sera distribué dans les rues de Caen (Calvados) et de Rouen (Seine-Maritime) et disponible dans nos agences dès le jeudi 19 janvier 2017. Vous pourrez également le retrouver dès le mercredi 18 janvier 2017 dans toutes vos éditions de La Manche Libre.

Devinette : quels sont les points communs entre Sophie Poirey, Olivier Mériel, Eric Jager, Thomas Malgras, Guillaume Hamel, Jean-Louis Louvel ou le maire de Palerme Leoluca Orlando ?

La réponse tient en trois petits mots : ils sont Normands. Et ils le revendiquent, ici comme au-delà de nos frontières. Ils aiment tant notre territoire qu'ils le font savoir et le soutiennent contre vents et marées lorsqu'il se trouve attaqué, décrié, rabaissé. L'identité normande est leur credo, la fierté de la Manche, du Calvados, de la Seine-Maritime, de l'Eure et de l'Orne une idée fixe.

Ce mois-ci, ils sont tous dans votre nouveau rendez-vous gratuit Je suis Normand.

Un journal pour appuyer là où ça fait du bien, pour défendre nos atouts, saluer les réussites, rassembler les énergies. Un journal qui rend heureux et positif d'être Normand.

Nous avons des atouts, alors montrons-le ! Dans ce premier numéro, nous partons à la rencontre de tous ceux qui les font rayonner ces atouts si nombreux.

Ils vont vous surprendre.

Faites comme nous à présent, partagez les bonnes ondes et l'envie d'être Normand.

Olivier Biscaye

Directeur général adjoint

