Tennis: le Normand Jules Marie sur le tournoi Future de Bagnoles de l'Orne

Le Caennais Jules Marie est lundi 9 janvier 2017 au soir sur les courts du Complexe de tennis Maxime Merlin à Bagnoles de l'Orne (Orne). Il a bénéficié d'une wild-card qui lui permet d'accéder directement au tableau final du tournoi Future.

Le neuvième Tournoi Future 15.000 dollars de tennis de Bagnoles de l'Orne (Orne), le premier en France cette saison, a débuté samedi 7 janvier 2017. Après deux jours de phase de qualification, le tournoi entre dans le dur, lundi 9 janvier 2017.

Ce tournoi est disputé par une soixantaine de joueurs âgés de 16 à 24 ans, venus du monde entier. C'est ce lundi à 18h30 l'entrée en compétition du Caennais Jules Marie, qui bénéficie d'une wild-card. Le Normand avait décidé il y a un an, d'arrêter les tournois ATP, et il n'est plus classé. Mais cette invitation lui a évité de disputer les phases qualificatives. Jules Marie:

L'adversaire de Jules Marie ce lundi soir est le sud-américain Eduardo Struway, qui est classé 277ème joueur mondial.

La finale de ce tournoi Future de Bagnoles de l'Orne sera disputée dimanche prochain 15 janvier.