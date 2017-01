Et le prénom le plus donné à Caen en 2016 est...

5 130 petits caennais ont vu le jour en 2016. En ce lundi 2 janvier 2017, il est temps de découvrir quels prénoms ont le plus séduit les habitants de Caen (Calvados) mais aussi, lesquels d'entre eux ont fait preuve d'originalité voire d'une imagination insolite.

Le podium des prénoms les plus donnés à des garçons en 2016 est sans grande surprise à Caen (Calvados) : Jules (48) et Raphaël (46) occupent respectivement la première et deuxième place. Plus surprenant, c'est Gabin qui arrive en troisième position avec 38 bébés.

Pas d'immense surprise non plus chez les filles : Alice (39) et Louise (37) occupent les deux premières places du podium. En troisième position, deux ex-aequo avec Emma et Jade (36).

Prénoms insolites

Avertissement : ces prénoms résultent d'un choix parfaitement subjectif de la part de la rédaction. Cette dernière souhaite évidemment tout le bonheur du monde à tous les petits caennais nés en 2016 ainsi qu'à leurs parents.

Les plus géographiques :

Alésia

Dakota

Les plus déclinés

Lyloo, Lylou, Leelou et Li-Lou

Le plus cosmétique

Séphora

La plus animale

Louve, Colombe

Le plus poétique

Apollinaire

Le plus voyant

Krys

Le plus "animé japonais"

Ponyo

Les plus "prénom de star"

Lily-Rose

Victoria-Divine