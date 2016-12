Basket: Mondeville à la hauteur à mi-saison

Basket L'USO Mondeville (Calvados) qui se déplace à Villeneuve d'Ascq (Nord) mercredi 21 décembre 2016, pointe à la 6e place de LFB après les 11 journées de la phase aller. Un premier bilan à la hauteur de l'objectif du club.

Avant de se rendre à Villeneuve d'Ascq (Nord) mercredi 21 décembre 2016, les Filles de Mondeville (Calvados) ont bouclé la première partie de la saison régulière de Ligue Féminine à la 6e place avec 17 points, à deux points des quatre équipes de tête. Le coach Romain L'Hermitte se dit satisfait : "On est largement dans notre objectif qui est le maintien, on a attrapé le bon wagon. On produit un des jeux les plus séduisants de LFB mais des fois on peine à l'imposer contre des équipes plus faibles."

Marième Badiane au top

Le coach normand est également épaté par les performances de son intérieure Marième Badiane, "Pas une seule intérieure du championnat ne rivalise avec elle." Marquant en moyenne 14,45 points par match, la joueuse de 22 ans a notamment égalisé d'un trois points au buzzer dimanche 18 décembre face à Charleville-Mézières (Ardennes) permettant à son équipe de jouer les prolongations (match perdu 90-94 au final).

Besoin de progresser en défense

La défense est l'axe de travail de Mondeville pour les prochaines semaines. "On a une bonne défense, mais on manque de joueuses derrière, ce qui fait que ce sont toujours les mêmes qui jouent beaucoup et n'arrivent pas à tenir 40 minutes."

