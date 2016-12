Réchauffement climatique : les rennes maigrissent !

Alors que le Père Noël utilisera ses rennes pour livrer les cadeaux le 25 décembre, on découvre que le réchauffement climatique a une implication directe sur la corpulence de l'animal.

Les rennes, auraient-ils des difficultés ? C'est en tout cas, ce que prédisent, et constatent les scientifiques. Les rennes sont de plus en plus petits et maigres.



C'est ce qui ressort d'une étude, publiée ce lundi 12 décembre 2016, menée ces vingt dernières années, par la British Ecological Society (BES), résumant les conclusions d'une étude présentée à Liverpool. Les rennes ne seraient pas vraiment en grande forme.



Depuis 20 ans, les chercheurs pèsent et mesurent les rennes, et constatent qu'ils sont devenus plus petits, et plus légers. Ils sont passés par exemple, pour un renne de l'âge de 10 mois, de 55 a 48 km, soit une baisse de de 12%.



D'après les chercheurs, ce serait dû au réchauffement climatique de la planète. La neige fond et devient du verglas, empêchant les rennes de brouter à leur convenance.