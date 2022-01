"J'ai découvert le golf par hasard", Edward Ballier, enseignant

Enfant, le golf est rarement le sport prioritaire. Et pourtant, certains choisissent la petite balle blanche. C'est le cas d'Edward Ballier, enseignant au golf de Bois-Guillaume : "J'avais 13 ans, je suis allé déjeuner avec mes parents chez des amis qui faisaient du golf, j'ai essayé et je me suis pris au jeu." Edward a ensuite intégré un centre de haut niveau à 16 ans, dans le Sud, avant de revenir à Bois-Guillaume pour enseigner. "J'aurais pu être compétiteur, mais je préfère largement transmettre ma passion."