Bien plus de clandestins arrêtés à Ouistreham en 2014 qu'en 2013

Ce mercredi 1er avril, la direction régionale des douanes de Basse-Normandie présentait son bilan pour l'année 2014. Parmi ses missions, l'institution est en charge du contrôle des voyageurs et de leurs bagages aux points frontière de l'union européenne. Dans ce cadre, 31 clandestins ont été arrêtés l'an passé sur le terminal ferry de Ouistreham, contre un seul l'année précédente. "Le gros de ces interpellations a été effectué en octobre dernier, assure François Brivet, directeur régional des douanes. Avec le 70e anniversaire du Débarquement et les Jeux équestres mondiaux, les passeurs ont évité de fréquenter le Calvados entre mai et septembre." Un seul passeur a d'ailleurs été arrêté l'an dernier. Par ailleurs, aux points de contrôle, onze personnes se trouvaient en situation irrégulière l'an passé, contre quatorze sur l'exercice précédent.

Sur le premier trimestre 2015, la situation est revenue à la normale. Les douanes ont en charge le contrôle des zone portuaires de Ouistreham, Deauville, Honfleur, Granville, Barneville-Carteret et Cherbourg où la Police aux frontières est également impliquées.