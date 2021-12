Paris (AFP). La grève continue à Radio France, un plan de départs volontaires se profile

Les syndicats de Radio France ont appelé lundi à un 6e jour de grève mardi, alors que le président Mathieu Gallet a pour la première fois évoqué des départs volontaires pour les seniors tout en s'excusant pour les frais de rénovation de son bureau. Toutes les radios publiques ont déjà été fortement perturbées lundi, avec notamment l'annulation du 7-9 de France Inter, son émission phare, une première depuis le début du mouvement. Cette grève, qui concerne essentiellement les non journalistes (techniciens, producteurs, maintenance), est la plus dure depuis 20 ans selon les syndicats et vise notamment à protester contre d'éventuelles réductions d'effectifs. Mathieu Gallet a tenté un geste d'apaisement en présentant aux salariés ses "excuses" pour les 100.000 euros de frais de rénovation de son bureau, dévoilés par le Canard Enchaîné mercredi. "Dans le contexte financier qui est le nôtre, j?aurais dû reporter cette opération de restauration". "Je tiens à m?en excuser auprès de vous tous", a-t-il écrit dans un courrier interne. Mais il a aussi évoqué "des mesures d'accompagnement de départs volontaires, notamment à destination des seniors", sans préciser le nombre de personnes pouvant être concernées et en assurant toutefois qu'il se "bat pour éviter tout départ contraint". "Nous ne savons rien sur ces mesures", a regretté la CFDT, l'un des syndicats grévistes. Un CCE extraordinaire pour faire le point sur la situation du groupe est prévu mardi matin. Tous les syndicats, sauf le Syndicat national des journalistes, ont appelé jeudi dernier à une grève illimitée, pour l'instant reconduite de jour en jour. "Nous nous sommes organisés pour que la grève dure et impacte les antennes. Ca se durcit", a déclaré Renaud Dalmar, représentant CFDT. Selon la direction, au contraire, le mouvement "s?essouffle'" car le nombre de grévistes est passé de 607, jeudi, à 372 vendredi et 244 lundi (sur 4.600 salariés). Mathieu Gallet a enfin réaffirmé, dans une interview au Monde, que Radio France n'avait "pas les moyens de financer deux orchestres symphoniques, un choeur et une maîtrise pour un coût de 60 millions, ne générant que 2 millions de recettes de billetterie" et plaidé à nouveau pour faire "cofinancer l'Orchestre national de France avec la Caisse des dépôts". Celle-ci a fait savoir qu'elle n'était "saisie d'aucune demande". Le Canard Enchaîné a révélé mercredi que les frais de rénovation du bureau de Mathieu Gallet, 38 ans, nommé président en mai 2014, avaient coûté plus de 100.000 euros, alors qu'il a déclaré au début de l'année que Radio France devait trouver 50 millions d'euros d'économies. - "Moratoire" sur les travaux - L'inspection générale des Finances a décidé de lancer la semaine dernière une enquête sur les dépenses de la direction. Les syndicats craignent un plan de départ de plusieurs centaines de personnes, alors que Radio France prévoit un déficit de 21,3 millions d'euros cette année, du jamais vu dans son histoire. Une situation due notamment à la baisse de la dotation de l'Etat alors que les charges ont continué d'augmenter. Autre geste de conciliation, Mathieu Gallet a proposé "un moratoire" sur les travaux encore à réaliser à la Maison de la Radio, un chantier entamé en 2009 et d'un coût de plus de 350 millions d'euros. Radio France espère conclure avec l'Etat pour la mi-avril son nouveau contrat d'objectifs et de moyens, qui fixera les ressources du groupe pour plusieurs années. Autre échéance, la publication imminente d'un rapport de la Cour des comptes sur la gestion de Radio France, qui selon Mathieu Gallet "reviendra largement" sur la sous-estimation des coûts du chantier. Selon plusieurs sources internes à Radio France, la publication de ce rapport pourrait entraîner le départ de la n°2 du groupe depuis 2012, Catherine Sueur, qui avait été embauchée par le prédécesseur de Mathieu Gallet, Jean-Luc Hees. La direction s'est refusée à tout commentaire sur ce sujet.

