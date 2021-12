Ce samedi à l'aube, un homme en interpelle un autre, place Carnot. Il demande à sa victime de 32 ans de lui donner son téléphone portable, avant finalement de lui arracher des mains et de fuir vers l'Ile Lacroix. Il est finalement rapidement interpellé par une patrouille de Police Secours, quai Pierre Corneille à Rouen. Agé de 23 ans et habitant Créteil, en région parisienne, le mis en cause a été placé en garde à vue.