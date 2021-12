Beyrouth (AFP). Syrie: plus de 70 hommes du régime tués dans des attaques de l'EI

Plus de 70 membres des forces du régime ont été tués dans des attaques menées par des jihadistes du groupe Etat islamique ces 24 dernières heures dans le centre de la Syrie, a rapporté une ONG. "Plus de 70 membres du forces du régime et des supplétifs ont été tués durant les dernières 24 heures dans des attaques lancées par le groupe Etat islamique dans les provinces de Homs et de Hama" (centre), a dit à l'AFP Rami Abdel Rahmane, directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

