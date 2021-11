SUZUKI VITARA 2015 : Authentique et moderne

C’est le pur SUV. En 1988, le Vitara était le premier 4x4 à se civiliser, il initiait ainsi une vraie tendance. En 2015, le nouveau Vitara a cette allure unique qui séduit : le style est conventionnel et moderne, le gabarit raisonnable (4,17m de long pour 1,77m de large et 1,61m de haut), et l’avant affirme son caractère.

L’authenticité se décline : 15 couleurs sont proposées, le toit est disponible en noir et en blanc, le moteur en diesel ou essence, la motricité en 4x4 ou 4x2. Cru 2015 oblige, le Vitara est un concentré de technologie embarquée : système All Grip permettant 4 modes de conduite selon le contexte (snow, auto, sport et lock) ; système RBS qui surveille la route à l’aide de capteurs radars et vous alerte ou prend des mesures en cas d’obstacle ; sellerie microfibre ; régulateur de vitesse adaptatif en fonction des distances de sécurité...

Les performances :

Sortie : 15 mars 2015

Carburant : Essence - Diesel

Prix (à partir de) : 18 000 €

Moteur : 1.6L 4cyl.

Cylindrée : 1586 cm3 - 1598 cm3

Puissance :120 ch à 6000 tr/min - 120ch à 3750 tr/min

CO2 :123g /km - 111g /km

Poids à vide : 1075-1230 kg