Madrid (AFP). Espagne: des restes de Cervantès, l'auteur de Don Quichotte, retrouvés

Des restes de l'auteur espagnol de Don Quichotte, Miguel de Cervantès, ont été découverts dans la crypte d'une église du centre de Madrid, un an après le démarrage de fouilles, a annoncé mardi Francisco Etxeberria, directeur de l'équipe scientifique chargée des recherches. "Après analyse de toute l'information (), il est possible de considérer que parmi les fragments de la +réduction+ découverte dans le sol de la crypte de l'actuelle église des Trinitaires se trouvent certains fragments appartenant à Miguel de Cervantès", a-t-il dit lors d'une conférence de presse. Les chercheurs sont parvenus à cette conclusion en analysant un faisceau d'indices d'ordre documentaire sur l'auteur de Don Quichotte, indices comparés à leurs recherches anthropologiques et archéologiques, bien que les restes n'ont pas été analysés encore à ce stade de manière "génétique". "Il n'y a pas d'identification confirmée par la voie génétique" à ce stade, a déclaré de son côté l'archéologue Almudena Garcia-Rubio . "Nous sommes convaincus que nous avons entre ces fragments quelque chose de Cervantès", a aussi déclaré le docteur Etxeberria. Né en 1547, dans la vieille ville universitaire d'Alcala de Henares, près de Madrid, l'écrivain a passé les dernières années de sa vie dans un quartier du centre de la capitale espagnole, aujourd'hui rebaptisé "Barrio de las Letras", ou "Quartier des Lettres", en hommage à ses célèbres habitants: Cervantès, mais aussi Lope de Vega, et les grands rivaux littéraires du Siècle d'Or, Francisco de Quevedo et Luis de Gongora. Un quartier qui se démarquait à l'époque "par le grand nombre de membres du monde du spectacles et de la bohème, en plus d'auteurs en tous genres qui y vivaient et s'y retrouvaient", selon l'historien Fernando de Prado, qui a soumis le projet de recherche des restes de Cervantès à la mairie de Madrid. L'auteur de Don Quichotte fut enterré dans ce quartier en avril 1616. Mais on ignorait le lieu exact de sa sépulture, perdue au fil de l'histoire et des travaux d'agrandissement de cette église et du couvent attenant, aux façades de briques rouges.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire