Lyon (AFP). Les cercueils de Germaine Tillion et Geneviève de Gaulle-Anthonioz au Panthéon sans leurs dépouilles

Les cercueils des résistantes Germaine Tillion et Geneviève de Gaulle-Anthonioz entreront au Panthéon le 27 mai sans leurs dépouilles, conservées dans les cimetières de Saint-Maur-des-Fossés (Val de Marne) et de Bossey (Haute-Savoie) à la demande des familles, révèle le groupe EBRA dans ses journaux de vendredi. Si les entourages des deux grandes figures de la Résistance ne se sont pas opposés à leur "panthéonisation", "ils ont fait savoir à l'Elysée" qu'ils "ne souhaitaient pas que les corps soient exhumés pour un transfert vers Paris", souligne notamment Le Progrès. La dépouille de Germaine Tillion "restera au cimetière de Saint-Maur-des Fossés, de même que celle de Geneviève de Gaulle-Anthonioz (restera à Bossey, ndlr), dans les deux cas il s'agit d'une motivation d'origine familiale", a confirmé à l'AFP Emilie Sabeau-Jouannet, la nièce de Germaine Tillion. La famille de Geneviève de Gaulle-Anthonioz "ne souhaite pas qu'elle soit séparée de son mari et j'ai souhaité la même politique parce que repose au cimetière familial de Saint-Maur-des-Fossés toute la famille de Germaine Tillion", a-t-elle ajouté, précisant qu'à la place des dépouilles sera placée dans chaque cercueil "une petite urne contenant de la terre prélevée sur les tombes". La demande a été reçue "avec grande compréhension" à l'Elysée, a-t-elle ajouté, rappelant qu'au Panthéon "il y a par exemple des plaques, comme celle de Saint-Exupéry, disparu en plein vol" et dont le corps n'a jamais été retrouvé. Enterrée en 2008 dans un des cimetières de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), Germaine Tillion, ethnologue et résistante, aurait dû faire l'objet d'une exhumation dans deux mois, selon EBRA. Geneviève de Gaulle-Anthonioz, nièce du général et ancienne présidente d'ATD Quart-Monde, inhumée en 2002, était amie intime de Germaine Tillion. Elle avait souhaité être enterrée près de son mari Bernard Anthonioz à Bossey, en Haute-Savoie. Le 21 février 2014, François Hollande avait annoncé au Mont-Valérien (Hauts-de-Seine) l'entrée au Panthéon des deux femmes et de deux hommes, Pierre Brossolette et Jean Zay, tous quatre figures illustres de la Résistance.

