L'immeuble tendance de 2011 : un deux-pièces spacieux et bien isolé

De l'extérieur, l'immeuble ne semble pas différent : le manque de terrain et la densité de l'habitat ont eu raison des architectures originales. Qu'il soit armé ou banché, le béton est roi. Il s'habille de couleurs plus attrayantes, des tons pastel, beige ou écru avec un rouge tranchant par exemple, tendant à rendre plus chaleureux un paysage urbain parfois bien morne. L'appartement souhaité est orienté plein sud. Au sous-sol, la voiture du propriétaire ou du locataire a sa place. Chaque étage est accessible par un ascenseur.



Espace et bien-être



C'est le deux-pièces le plus retenu, pour un coût moyen d'environ 130 000€. Son accès est facilité grâce au dispositif de défiscalisation. Même si l'on rêve plutôt d'un trois-pièces.



Entrons. C'est avant tout l'espace qui compte dans l'immeuble d'aujourd'hui. Le style est épuré et sans fioritures.

La mode est au grand séjour, de seulement 22 m2 pour un deux-pièces. La cuisine, la salle de bains et une chambre doivent aussi répondre aux nouvelles normes concernant les personnes handicapées, permettant un “cercle de rotation” de 1m50. Les tons sont naturels et unis, couleur taupe ou “tons bois”, sans tapisserie. Terrasse ou balcon sont incontournables pour beaucoup, ainsi qu'une cuisine américaine pour plus de proximité avec ses convives.



Au sol, la moquette allergène a laissé place aux revêtements stratifiés et plastifiés. Enfin, l'immeuble tendance économise, voire crée de l'énergie. Il est équipé d'un plancher chauffant et d'une isolation à toute épreuve, de fenêtres à vitrage multiple et de chappes acoustiques : pour se sentir tranquille, et bien chez soi.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire