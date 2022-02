Formation : les nouvelles technologies et les services ont le vent en poupe

C'est le cas des nouvelles technologies. Les filières de l'informatique se sont aujourd'hui diversifiées et se dirigent de plus en plus vers les réseaux. De nouvelles formations voient le jour à mesure que de nouvelles technologies naissent. La monétique, qui s'intéresse à l'utilisation de cartes à tout faire, et l'économie numérique sont en plein essor. Les formations liées aux énergies renouvelables ou la protection de l'environnement sont aussi vouées à se développer.



La branche “santé” est toujours aussi prisée, particulièrement pour les diplômes d'aides soignants et d'aides médico-psychologiques.

Mais les secteurs les plus porteurs de la formation sont liés aux services, notamment aux particuliers, comme les aides à domicile et l'animation. L'hôtellerie et la restauration restent très courus en Basse-Normandie, où les activités touristiques constituent le premier pôle de recrutement.



Du point de vue du cursus, la tendance est à l'élévation du niveau de formation et les longues études. Mais pas seulement : “les filières professionnelles et technologiques devraient elles aussi faire le plein ces prochaines années, car elles sont plus adaptées aux demandes des entreprises et plus concrètes”, explique Matthias Martin, directeur régional adjoint à l'Onisep de Caen. Les contrats d'apprentissage réservés aux 16-25 ans mettent aussi en avant cette insertion professionnelle bénéfique.



