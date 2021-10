Le conducteur d'un quad refuse de se soumettre à un contrôle

Une patrouille de la brigade anticriminalité est envoyée sur place. Arrivée sur les lieux, elle aperçoit un quad qui se dirige vers elle à vive allure. Son conducteur vient les narguer. Il est perdu de vue puis repéré rue du Madrillet. Il disparait à nouveau avant d'être aperçu à Sotteville-lès-Rouen. Le quad est à l'arrêt rue Guesde, son pilote discute avec d'autres personnes à proximité.

Lorsque il aperçoit la patrouille, il reprend la fuite. Il emprunte un trottoir, la patrouille le suit en parralèle avec ses avertisseurs lumineux et sonores. Rue Charles Peguy, le quad et la voiture de police se retrouvent face à face. Le conducteur du quad essai d'éviter la patrouille et tourne dans une rue perpendiculaire, il perd le contrôle de son engin et chute. Il se relève et tente de prendre la fuite à pied. Le policiers le mettent à terre et l'interpèlent.

Les policers demandent au conducteur s'il souhaite la venue des pompiers, il refuse. Il est âgé de 19 ans et placé en garde à vue.