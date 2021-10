Moscou (AFP). Meurtre Nemtsov: marche dimanche à Moscou, Poutine s'engage à tout faire pour châtier les coupables

Une marche est programmée dimanche dans le centre de Moscou en hommage à Boris Nemtsov, l'opposant et ancien vice-Premier ministre russe assassiné près du Kremlin dans la nuit de vendredi à samedi, tandis que l'enquête se poursuit pour retrouver les auteurs du meurtre. Le président Vladimir Poutine s'est engagé samedi à tout faire pour châtier les assassins de Nemtsov, dont le meurtre a choqué les dirigeants occidentaux et l'opposition en Russie, les alliés du Kremlin dénonçant une "provocation" visant à "déstabiliser le pays". "Tout sera fait pour que les organisateurs et les exécutants de ce crime lâche et cynique reçoivent le châtiment qu'ils méritent", a affirmé M. Poutine dans un message de condoléances adressé à la mère de Boris Nemtsov. Alors que la police était à la recherche du ou des assassins, plusieurs milliers de personnes ont déposé des fleurs et des bougies samedi sur le pont, à proximité des murs du Kremlin, où l'opposant de 55 ans a été tué la veille peu avant minuit alors qu'il se promenait à pied avec une jeune femme venue d'Ukraine et présentée comme sa compagne. Quelques heures avant d'être assassiné, M. Nemtsov, intervenant sur sur les ondes de la radio Echo de Moscou, avait appelé les Russes à manifester dimanche dans la capitale contre ce qu'il avait appelé "l'agression de Vladimir Poutine" en Ukraine. Cette manifestation a été annulée pour se transformer en marche à la mémoire de l'opposant. "Nous avons donné notre accord pour cet événement", a déclaré à l'agence de presse Ria Novosti un responsable de la ville de Moscou, Alexeï Maïorov. Les autorités ont donné leur accord pour une marche qui pourra rassembler jusqu'à 50.000 participants. L'émotion était grande samedi parmi les personnes venues rendre hommage à Boris Nemtsov. "Quand j'ai appris la nouvelle, je n'ai pas fermé l'oeil de la nuit", raconte Valentina Dmitrieva. "Pour nous, les gens simples, c'est une énorme perte". "Nemtsov était de ma génération, c'est comme si on m'avait aussi tiré dessus. C'est un coup fatal qu'on a porté sur la tête de toute notre démocratie, de tous nos espoirs", renchérit Alexandre Badiev, un retraité de 59 ans. - "Odieux assassinat" - Selon le Comité d?enquête de Moscou s'appuyant sur les premiers éléments disponibles, le meurtre de Boris Nemtsov, ancien vice-Premier ministre du président Boris Eltsine devenu un opposant radical à Vladimir Poutine, a été "minutieusement planifié". "Vers 23h15, une voiture s'est approchée d'eux, quelqu'un a tiré des coups de feu, dont quatre l'ont touché dans le dos, causant sa mort", a déclaré la porte-parole du ministère de l'Intérieur, Elena Alexeeva, à la chaîne de télévision Rossiya 24. Des images diffusées samedi soir sur la chaîne russe TVC et prises par une caméra de vidéosurveillance située à une grande distance du pont en hauteur montrent ce qui est présenté comme le déroulement de l'assassinat, malgré la piètre qualité des prises de vue. Au moment du meurtre, M. Nemtsov et sa compagne se trouvent toutefois cachés par un engin de déneigement, dans l'angle de la caméra. On peut ensuite apercevoir un individu, présenté comme étant l'assassin, courir vers la chaussée avant de monter dans une voiture de couleur claire qui l'attendait et de quitter les lieux. Les dirigeants occidentaux, dont le président américain Barack Obama, n'ont pas tardé à condamner samedi "le meurtre brutal" de l'opposant et à appeler à une enquête efficace. Le président français François Hollande a dénoncé "un odieux assassinat". La chancelière allemande Angela Merkel a appelé M. Poutine à faire la lumière sur ce "meurtre lâche". Boris Nemtsov "était un pont entre l'Ukraine et la Russie, et ce pont a été détruit par les coups de feu d'un assassin. Je pense que ce n'est pas par hasard", a réagi le président ukrainien Petro Porochenko. L'ancienne dissidente et opposante au Kremlin Lioudmila Alexeeva a résumé le sentiment de ceux qui soutenaient Boris Nemtsov dans sa lutte contre les autorités: "C'est un épouvantable assassinat politique". Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon s'est déclaré "choqué" et a condamné l'assassinat, selon son porte-parole.

