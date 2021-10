Notre table caennaise : le Bistronome, rue Prairie Saint-Gilles

Ambiance bistro moderne assurée pour l'ancien Grillon, devenu le Bistronome ! "La carte a elle aussi changé", me précise-t-on. Je m'attable et observe : soupe à l'oignon gratinée en entrée, risotto de gambas aux senteurs de truffes en plat, tarte façon Demoiselles Tatin, glace caramel au beurre salé en dessert… Tout cela donne l'eau à la bouche !

Rapport qualité prix au top

Je suis un peu pressée et opte pour le menu du jour : entrée, plat et dessert pour 12,50€. J'ai rarement vu prix aussi bas. Je commence par un ceviche d'avocats. "Servi avec écrevisse et champignons en marinade", me précise le serveur. C'est très citronné mais plutôt agréable...et surtout, ça sort de l'ordinaire ! Je poursuis avec une brochette de bœuf et ses pommes de terre sautées. La portion est petite mais largement suffisante pour mon appétit. Je termine avec une mousse au chocolat. Elle est servie avec des amandes grillées dans un bocal Le parfait, près de son couvercle. Ça fait son petit effet !

Avec un soda, je paye une note de 15,70€. Un rapport qualité prix au top !

Pratique. Le Bistronome 31 rue Prairie Saint-Gilles à Caen. Tél. 02 31 93 64 23