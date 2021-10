Paris (AFP). Christian Sainte, nouveau patron pour redorer le blason du Quai des Orfèvres

Christian Sainte, qui dirigeait la PJ de Marseille, prend les rênes du légendaire 36 Quai des Orfèvres, à Paris, secoué par des scandales à répétition, dont le limogeage de Bernard Petit tombé pour des soupçons de fuites dans une enquête pour corruption. La nomination de M. Sainte, 55 ans, officialisée jeudi par un décret du président de la République publié au Journal officiel, avait été annoncée le 5 février par le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Placé début février en garde à vue à la "police des polices", son prédécesseur, Bernard Petit, est soupçonné d'avoir renseigné l'ex-patron du GIGN, Christian Prouteau, avant son interpellation début octobre 2014 dans un dossier de corruption. M. Petit a été mis en examen pour "révélation d'informations sur une instruction dans le but d'entraver le déroulement des investigations et la manifestation de la vérité". Limogé, l'ancien patron du "36" réintègre son corps d'origine en qualité de commissaire divisionnaire, selon un autre décret publié jeudi au JO. La mise en examen de ce grand flic de 59 ans, très influent, était une première pour cette institution déjà ébranlée ces derniers mois par plusieurs scandales dont une possible affaire de viol impliquant certains de ses policiers et la disparition de 52 kilos de cocaïne, l'été dernier, qui n'ont jamais été retrouvés. Plusieurs policiers ont été mis en examen dans cette affaire de drogue également inédite. - 'Etat dans l'Etat' - Dans ce contexte, la tâche s'annonce ardue pour Christian Sainte, un homme qualifié de "neuf" qui n'est pas du sérail de la PJ parisienne, une institution centenaire souvent considérée comme un "Etat dans l'Etat". Il devra redorer le blason d'une maison qui a fait rêver et naître des générations de policiers, et vu défiler tueurs en série, de Marcel Petiot à l'assassin de vielles dames Thierry Paulin, escrocs de renom, dames de petite et célèbres mères maquerelles comme Mme Claude. M. Sainte, qui jouit d'une solide réputation, est auréolé de ses succès depuis 2012 à la tête de l?Évêché, le siège de la PJ marseillaise, dans un contexte de règlements de comptes secouant la cité phocéenne à intervalles réguliers. Le nouveau patron de la PJ parisienne devrait recevoir une "lettre de mission" signée de la main de M. Cazeneuve et appelant à la "plus grande rigueur", ont dit des sources à Beauvau. Des policiers redoutent toutefois que la "tentation soit grande" de "faire rentrer dans le rang" le "36", victime d'un "séisme". Ce serait "oublier sa spécificité, liée à celle de la préfecture de police de Paris", unique en Europe, et ses "succès", notamment, au momement des attentats de Paris en janvier, lorsqu'elle a été en pointe dans les enquêtes et l'assaut de l'Hyper Cacher. "Il n'est pas mort", a renchéri auprès de l'AFP l'un de ses anciens directeurs, Claude Cancès, limogé en son temps par un gouvernement de droite après y avoir fait toute sa carrière. "J'ai connu l'affaire Ben Barka", cet opposant marocain enlevé en France en 1965 par des policiers du "36", et "déjà on prédisait (sa) mort". "C'est oublier son histoire en dépit de +bavures+ qui me paraissent individuelles". Pas sûr que cet appel soit entendu, ont dit des sources policières persuadées que le Quai des Orfèvres "ne sera plus jamais comme avant". Il doit d'ailleurs déménager d'ici 2017 de son siège historique, vétuste, situé en plein c?ur de Paris à l'ombre de la cathédrale Notre Dame, en même temps que le palais de justice auquel il est accolé. Un "autre chantier" de M. Sainte, relèvent les sources.

