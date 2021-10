Kaboul (AFP). Afghanistan: des avalanches causent la mort de plus de 100 personnes

Une série d'avalanches ont frappé le Nord de l'Afghanistan mercredi, faisant plus d'une centaine de morts dans plusieurs provinces montagneuses où d'abondantes chutes de neige se sont abattues ces dernières 48 heures. Dans la seule province du Panchir, 100 personnes (BIEN 100) ont péri, selon le gouverneur Abdul Rahman Kabiri. Quatre personnes ont par ailleurs trouvé la mort dans la province de Laghman, une à Nangarhar (est) et six à Bamiyan (centre). "Malheureusement, 100 personnes ont perdu la vie", plusieurs autres sont prises au piège sous la neige et une trentaine d'autres ont été blessées", a dit à l'AFP M. Kabiri. Ce bilan pourrait encore s'alourdir. Un peu plus tôt dans la journée, les responsables avaient fait état de 28 morts dans le Panchir et à Bamiyan. Le responsable du Croissant Rouge pour l'Afghanistan, Abdul Rahman Kalantari a confirmé à l'AFP qu'au moins 90 personnes avaient été retrouvées sans vie dans la province du Panchir. Il a précisé par ailleurs que 17 personnes étaient prises au piège sous la neige. De son côté, le président afghan Ashraf Ghani a exprimé sa "peine" mercredi soir dans un communiqué, ajoutant qu'il était "attristé" par le lourd bilan. Et selon M. Kabiri, une centaine d'habitations ont subi des dégâts dans cette province. Les personnes, qui ont été secourues au cours de la journée, souffrent de gelures et d'autres blessures. Par ailleurs, le gouverneur a souligné le manque de moyens pour organiser les opérations de secours. "Nous avons rassemblé 300 personnes pour participer aux secours, mais nous n'avons pas l'équipement nécessaire", a-t-il déclaré à l'AFP mercredi après-midi. -'Pelles et mains nues'- "Les gens et les employés du gouvernement utilisent des pelles et creusent à mains nues pour sauver ceux qui sont toujours pris au piège sous la neige", a-t-il précisé avant d'ajouter que si le gouvernement de Kaboul et les organisations humanitaires n'envoyaient pas d'aide suffisamment tôt, le bilan pourrait être plus lourd. Toutefois un peu plus tôt dans la journée, Mohammad Aslam Sayas, responsable adjoint de l'autorité afghane de gestion des catastrophes, avait annoncé l'envoi d'équipes de secours dans les différentes zones touchées par les avalanches et les tempêtes. Les opérations de secours se poursuivaient mercredi soir après la tombée de la nuit alors que le thermomètre chutait sous zéro degré dans la vallée du Panchir, selon le gouverneur de la province. Ce dernier a également précisé qu'une pelleteuse avait été mise en action pour dégager la route vers un village où 28 personnes pourraient avoir été ensevelies sous la neige. La neige est tombée en abondance au cours des dernières 48 heures sur de vastes portions du Nord de l'Afghanistan, alors que hiver s'annonçait jusqu'ici doux et sec. A Kaboul, où quelques chutes de neige ont eu lieu mardi et mercredi recouvrant la capitale d'une fine couche blanche, l'alimentation en électricité a été affectée en raison de câbles endommagés au col de Salang, qui relie le Nord du pays à la capitale afghane. Les avalanches et tempêtes de neige, sont fréquentes en Afghanistan et causent chaque année la mort de dizaines de personnes. En 2010, une avalanche au col de Salang avait fait plus de 160 morts. En mars 2012, une cinquantaine de personnes sont mortes et 145 ont été portées disparues, emportées par une avalanche dans le Badakhshan (nord-ouest de l'Afghanistan). Malgré des milliards d'aide internationale déversés chaque année, cet Etat montagneux d'Asie centrale, ravagé par 35 ans de conflits --dont les 13 années opposant les forces pro-gouvernementales, soutenues par les troupes de l'Otan, et les insurgés menés par les talibans-- reste l'un des pays les plus pauvres du monde.

