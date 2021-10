Accessibilité : une association caennaise à la rescousse des commerçants

Il n'est guère besoin d'aller bien loin pour se rendre compte que la grande majorité des enseignes accueillant du public ne sont pas en conformité avec la loi de 2005 sur l'accessibilité. "Presque tout le monde est un peu en sursis puisque l'échéance a été repoussée du 1er janvier au 27 septembre prochain", explique Nadine Courquin, responsable développement pour l'Association audit & conseil en accessibilité qui réalise des états des lieux à la demande des professionnels. L'intérêt est d'autant plus grand que l'Etat recrute actuellement un millier d'agents pour réaliser à partir d'octobre prochain, les diagnostics de circonstance. Les amendes devraient alors pleuvoir à l'automne.

"En plus de l'audit qui nous permet de passer 280 points de conformité en revue, nous accompagnons les commerçants et autres responsables d'établissement dans leurs formalités et déclarations obligatoires auprès de l'Agenda d'accessibilité programmée", expose Sabrina Raynaud, membre de l'AACA. De quoi protéger les commerçants face à cette loi qui aura mis plus de dix ans à véritablement entrer en vigueur.

Pratique. AACA, 20 bis rue Bailey à Caen. Tél. 09 80 68 56 33