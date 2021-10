Ce mercredi 18 février à 19h de nombreux fidèles étaient présents à l'abbatiale Saint Etienne de Caen, comme dans toutes les paroisses de France, pour le mercredi des cendres.

Le père Fromage, curé de Saint Etienne, rappelle aux caennais présents que cette période est une vraie opportunité et non un temps triste. "Convertissez vous et croyez à l'Evangile" c'est ce que redit le prêtre à chacun ce mercredi soir, en imposant les cendres sur les fronts.