Ouverture des magasins de Deauville après 20h : les commerçants sceptiques

Peu de quartiers peuvent désormais répondre à l'appellation de "Zone touristique internationale" : les Champs-Elysées et la place Vendôme à Paris par exemple, comme des quartiers de Nice, Cannes et... Deauville. Dans la plus célèbre des cités balnéaires du Calvados, les ouvertures des enseignes le dimanche a déjà fait ses preuves depuis de nombreuses années. Mais pour ce qui est d'ouvrir après 20 heures et jusqu'à minuit, les commerçants sont sceptiques :

Impossible de lire le son.

Les potentiels clients sont tout aussi incertains, comme témoignent certains passants croisés ce mardi dans les rues commerçantes de Deauville :

Impossible de lire le son.

Le maire de Deauville, Philippe Augier estime pour sa part que la mesure devrait permettre la liberté du commerce, et avoir un effet d'attractivité sur la commune. L'élu espère aussi que d'autres villes de la Côte Fleurie pourront, à terme, bénéficier des mêmes largesses.