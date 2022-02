Caen devient territoire leader du mobile sans contact

La candidature de caen-la-Mer avait été déposée au mois d'octobre auprès du ministère. La présence dans l'agglomération de pôles de compétitivité performants comme Effiscience ou l'Orange Lab ont appuyé la candidature caennaise. Des fonds de l'Etat seront donc alloués à l'agglomération et aux entreprises concernées, pour assurer le développement des technologies sans contact, comme le NFC.



Par exemple, la dernière application proposée par Caen-la-Mer consiste à utiliser son téléphone portable comme visio guide touristique à travers la ville et de suivre le « Parcours Guillaume ». Bientôt, grâce notamment à la recherche de l'Orange Lab ces dernières années, il sera possible d'accéder aux matchs du Stade Malherbe Caen, en utilisant son téléphone mobile plutôt d'un billet traditionnel. Des milliers d'applications peuvent désormais être imaginées : paiement, déplacement, prise d'information...





